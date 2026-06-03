Ein Supermarkt in Hamburg-Altona ist am Montagabend zum Tatort geworden. Wie der NDR berichtet, wurde ein Mann in einem Lebensmittelgeschäft in der Stresemannstraße niedergestochen. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus, dort starb er an seinen schweren Verletzungen.

Nach dpa-Angaben, die unter anderem Stern und Sat.1 Regional veröffentlichten, handelt es sich bei dem Getöteten um einen 29-Jährigen. Der mutmaßliche Täter sei ein 31-jähriger Inder. Er wurde noch am Tatort festgenommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Mordkommission sollen die beiden Männer kurz vor Ladenschluss zunächst vor dem Supermarkt in Streit geraten sein. Die Auseinandersetzung verlagerte sich dann in den Markt. Dort soll der 31-Jährige den 29-Jährigen mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben. Die mutmaßliche Tatwaffe wurde sichergestellt.

Der NDR meldet, Zeugen hätten die Polizei gerufen, die den mutmaßlichen Angreifer vor dem Supermarkt festnehmen konnte. Kunden und Beschäftigte, die die Tat miterleben mussten, wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Nach NDR-Informationen kannten sich die beiden Männer offenbar. NIUS berichtet von einem REWE-Mitarbeiter als Opfer und beschreibt die Tatwaffe als Kampfmesser. Weitere Hintergründe kann man vermuten, doch diese werden wohl wie so oft der Öffentlichkeit vorenthalten werden.

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