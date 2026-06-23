Grüne Basis gegen Palantir: Wenn Überwachung plötzlich Regierungshandwerk wird

Wie heise online berichtet, hat die Grünen-Basis in Nordrhein-Westfalen auf einer Landesdelegiertenkonferenz ohne Gegenstimme beschlossen, der Big-Data-Firma Palantir die Unterstützung zu entziehen. Die Landesregierung soll keine neuen Verträge mit dem US-Konzern abschließen und bestehende Vereinbarungen möglichst rasch beenden.

Damit wird aus einem IT-Thema ein politischer Lackmustest. In NRW regiert Schwarz-Grün unter Ministerpräsident Hendrik Wüst. Die CDU betrachtet Palantir als Werkzeug moderner Polizeiarbeit, die Grünen-Basis sieht darin einen Angriff auf Bürgerrechte, Datenschutz und digitale Souveränität. Genau an dieser Stelle wird sichtbar, wie schnell der Sicherheitsstaat seine Sprache ändert: Aus Überwachung wird Analyse, aus Datenmacht wird Effizienz, aus Kontrolle wird Kriminalitätsbekämpfung.

Palantir steht nicht für eine gewöhnliche Software. In Nordrhein-Westfalen geht es um ein System zur datenbankübergreifenden Analyse und Auswertung der Polizei. Solche Systeme können große Datenmengen verknüpfen, verschiedene Informationsquellen zusammenführen und Ermittlern Muster liefern, die früher gar nicht sichtbar gewesen wären. Das klingt nach Hightech gegen Verbrechen. Es bedeutet aber auch, dass der Staat immer mehr Datenbeziehungen über Bürger, Kontakte, Orte, Bewegungen und Verdachtsmomente herstellen kann.

Der gefährliche Punkt ist nicht nur, was heute erlaubt ist. Der gefährliche Punkt ist, was technisch möglich wird. Eine Infrastruktur, die Datenquellen verbindet und Profile erzeugt, bleibt nicht neutral, nur weil sie mit guten Absichten eingeführt wird. Jede Regierung, jede Behörde und jede künftige Krise kann den Zweck verschieben. Was heute gegen schwere Kriminalität verkauft wird, kann morgen gegen politische Milieus, Proteste oder missliebige Gruppen eingesetzt werden.

Bürgerrechtsorganisationen warnen seit Jahren vor solchen Systemen. Auch Datenschutzfragen sind nicht nebensächlich. Wer Polizeidaten, Meldedaten, Kommunikationsspuren oder andere Bestände verknüpft, schafft Macht. Diese Macht liegt dann nicht mehr beim Bürger, sondern bei Behörden, Algorithmen und privaten Technologieanbietern. Wenn der Anbieter zudem aus den USA kommt, wird aus Datenschutz auch eine Frage digitaler Souveränität.

Bemerkenswert ist, dass der Widerstand nun ausgerechnet von der grünen Basis kommt. Denn Regierungsparteien gewöhnen sich schnell an Instrumente, die sie in der Opposition noch kritisiert hätten. Der Fall Palantir zeigt, wie stark der Sog des Sicherheitsapparats ist. Sobald ein Innenministerium neue Technik als unverzichtbar etikettiert, gilt Kritik als naiv, rückständig oder verantwortungslos.

Dabei wäre eine freiheitliche Position einfach: Der Staat muss begründen, warum er Daten zusammenführen darf, nicht der Bürger, warum er davor geschützt werden will. Polizeiarbeit braucht rechtsstaatliche Grenzen, transparente Kontrolle und technische Zurückhaltung. Je mächtiger die Software, desto enger müssen die Schranken sein. Genau daran scheitern viele Überwachungsdebatten, weil das Versprechen der Effizienz jede Grundrechtsfrage übertönen soll.

Der Beschluss der Grünen-Basis ist deshalb mehr als ein parteiinterner Streit. Er ist ein Signal gegen die Normalisierung datengetriebener Polizeimacht. Ob daraus echte Regierungspolitik wird, ist offen. Aber der Konflikt legt frei, was längst im Raum steht: Der digitale Staat baut seine Werkzeuge schneller aus, als die Öffentlichkeit begreift, was damit möglich wird.