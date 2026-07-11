Golfstaaten wollen jetzt selbst zuschlagen – Trump liefert die Daten

Riad / Abu Dhabi / Doha. Die Geduld der Golfstaaten scheint am Ende zu sein. Nach den iranischen Angriffen auf Schiffe in der Straße von Hormus und auf amerikanische Einrichtungen in der Region haben Saudi-Arabien, die Emirate und Katar offenbar genug. Sie wollen nicht mehr nur abwehren und zuschauen. Sie wollen selbst handeln.

Dafür brauchen sie allerdings etwas, das sie bisher nicht hatten: präzise Aufklärungsdaten und aktuelle Zielkoordinaten. Und genau das soll jetzt von Washington kommen. Präsident Trump hat den Golfstaaten offenbar den Zugang zu amerikanischen Satelliten- und Drohnendaten freigegeben. Damit können sie iranische Positionen deutlich besser erfassen als bisher.

Zusammen bringen die drei Staaten eine beachtliche Luftmacht auf die Beine. Saudi-Arabien allein hat über 280 moderne Kampfflugzeuge, die Emirate und Katar kommen zusammen auf mehr als 200 weitere. Das sind insgesamt rund 500 Maschinen, die theoretisch gegen iranische Ziele eingesetzt werden könnten.

Ein klarer Stimmungswechsel

Besonders auffällig ist der Tonwechsel aus Katar. Das Land hat lange versucht, zwischen den USA und dem Iran zu vermitteln. Nach den Angriffen auf eigene Schiffe und die Nachbarstaaten klingt das jetzt anders. Auch in Riad und Abu Dhabi wird inzwischen deutlich gesagt, dass man nicht länger als Zielscheibe herhalten will. Die Straße von Hormus soll offen bleiben – notfalls mit Gewalt.

Die Golfstaaten haben in den letzten Tagen nicht nur scharf reagiert, sie haben auch ihre eigenen militärischen Möglichkeiten in den Vordergrund gestellt. Es geht nicht mehr nur darum, iranische Raketen und Drohnen abzufangen. Es geht darum, die Quelle der Bedrohung selbst anzugehen.

Was jetzt kommt

Ob die Golfstaaten in den nächsten Tagen tatsächlich selbst zuschlagen, ist noch nicht sicher. Aber die Vorbereitungen laufen offenbar auf Hochtouren. Die Kombination aus amerikanischer Aufklärung und arabischer Luftwaffe würde das Kräfteverhältnis deutlich verändern. Teheran müsste dann nicht mehr nur mit den USA rechnen, sondern auch mit direkten Angriffen aus der Region selbst.