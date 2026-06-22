Gewalt an Berliner Schulen: Wenn der Staat schon im Klassenzimmer die Kontrolle verliert

Wie n-tv berichtet, ist Gewalt an Berliner Schulen längst kein Randphänomen mehr. Eine von Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch vorgestellte Erhebung für das Berliner Konflikt- und Gewaltbarometer zeigt, wie tief Beleidigungen, Mobbing und körperliche Übergriffe inzwischen in den Schulalltag hineingewachsen sind.

Nach der repräsentativen Befragung nehmen 38 Prozent der Lehrkräfte und pädagogischen Mitarbeiter Gewalt unter Kindern und Jugendlichen als großes Problem wahr, weitere 18 Prozent sogar als sehr großes Problem. Damit wird aus dem gern bemühten Bild einzelner Ausreißer ein politisches Problem: Wenn mehr als jede zweite Lehrkraft die Lage als groß oder sehr groß beschreibt, ist das keine pädagogische Fußnote mehr.

Auch die Schülerangaben sprechen eine klare Sprache. Bei Jugendlichen der neunten Klasse berichteten 63 Prozent von Beleidigungen. 49 Prozent gaben an, von Mitschülern lächerlich gemacht oder blamiert worden zu sein. 26 Prozent nannten Ausgrenzung oder Mobbing, 25 Prozent Schläge, Tritte oder Boxen. Vier Prozent berichteten sogar davon, verprügelt worden zu sein.

Günther-Wünsch spricht laut Bericht von einem „deutlichen Warnsignal“. Besonders alarmierend sei die Entwicklung an Grundschulen. Dort schilderten Lehrkräfte Kinder, die wegen Kleinigkeiten explodierten, und Konflikte, die deutlich schneller eskalierten. Genau hier wird der Befund politisch brisant: Wer Sicherheit, Ordnung und Verlässlichkeit nicht einmal im Klassenzimmer gewährleisten kann, verliert Vertrauen bei Eltern, Lehrern und Schülern zugleich.

Die Schule ist nicht nur ein Lernort. Sie ist auch ein Seismograf dafür, wie stabil eine Gesellschaft noch funktioniert. Wenn Frustrationstoleranz und Impulskontrolle spürbar nachlassen, wenn Mobbing zum Normalrisiko wird und Lehrer immer häufiger als Krisenmanager auftreten müssen, dann reicht es nicht, neue Programme, runde Tische und wohlklingende Präventionsformeln zu präsentieren.

Für die Erhebung wurden nach Angaben des Berichts zwischen November 2025 und Januar 2026 vom Institut für Demoskopie Allensbach gut 14.000 Schüler aus der sechsten, neunten und zwölften Klasse sowie mehr als 2500 Lehrkräfte und pädagogische Mitarbeiter befragt. Die Zahlen liefern damit keine Momentaufnahme aus einem Einzelfall, sondern ein breites Lagebild.

Die rhetorische Frage lautet nun, ob Berlin aus diesem Lagebild Konsequenzen zieht.