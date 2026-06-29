Gekauft, gelöscht, kein Geld zurück: Sonys digitale Sauerei

Wer digital kauft, glaubt oft, er besitze etwas. Genau diese Illusion bekommt nun den nächsten Riss. Wie Kino.de berichtet, will Sony im britischen PlayStation Store mehr als 500 digital gekaufte Filme und Serien aus den Bibliotheken der Nutzer entfernen. Eine Rückerstattung wird demnach nicht angekündigt.

Konkret geht es laut Bericht um 551 Inhalte von Studiocanal, darunter bekannte Titel wie „Terminator 2“ und die „Rambo“-Reihe. Ab dem 1. September 2026 sollen betroffene Nutzer wegen Lizenzvereinbarungen nicht mehr auf zuvor erworbene Inhalte zugreifen können. Sie verschwinden nicht nur aus dem Store, sondern auch aus den persönlichen Bibliotheken. Das ist der Moment, in dem aus „gekauft“ plötzlich „geduldet bis auf Widerruf“ wird.

Die eigentliche Sauerei liegt nicht nur in der Löschung, sondern in der Sprache des digitalen Handels. Plattformen verkaufen Knöpfe mit Begriffen wie Kaufen, Bibliothek und Besitzgefühl. Juristisch steht im Kleingedruckten dann etwas anderes: Man erwirbt kein Eigentum, sondern nur ein Nutzungsrecht. Kino.de verweist auf Sonys Nutzungsbedingungen, nach denen Software lizenziert und nicht verkauft werde. Außerdem behalte sich Sony Rechte zur Änderung oder Entfernung digitaler Produkte vor.

Für Kunden ist das ein Schlag ins Gesicht. Wer Geld bezahlt hat, erwartet nicht, dass ein Konzern Jahre später mit einem Lizenzargument kommt und den Zugriff kappt. Niemand würde akzeptieren, dass ein Buchhändler nachts ins Wohnzimmer kommt und gekaufte DVDs aus dem Regal räumt, weil irgendein Vertrag ausgelaufen ist. Digital aber wird genau dieses Prinzip plötzlich als normale Geschäftsbedingung verkauft.

Wichtig ist die Einordnung: Der aktuelle Fall betrifft nach Kino.de den PlayStation Store in Großbritannien. Deutsche Nutzer kennen das Problem trotzdem bereits. Laut Bericht wurden hierzulande schon 2022 zahlreiche Studiocanal-Titel aus PlayStation-Bibliotheken entfernt. Es geht also nicht um ein exotisches Randproblem, sondern um ein Grundprinzip der Plattformökonomie: Was auf fremden Servern liegt, gehört dem Kunden nur so lange, wie Plattform, Rechteinhaber und Lizenzvertrag es erlauben.

Damit wird digitale Bequemlichkeit zur Falle. Kein Regal, keine Disc, kein physisches Medium, kein Weiterverkauf, keine echte Kontrolle. Dafür ein Konto, eine Plattform, Nutzungsbedingungen und die Hoffnung, dass der Anbieter nicht irgendwann entscheidet, den Stecker zu ziehen. Der Kunde zahlt den Kaufpreis, bekommt aber oft nur ein widerrufbares Zugriffsversprechen.

Dieser Fall ist ein Weckruf für alle, die digitale Inhalte für Eigentum halten. Filme, Serien, Spiele, E-Books, Musik, Cloud-Daten: Überall dort, wo Zugriff statt Besitz verkauft wird, sitzt der Nutzer am kürzeren Hebel. Die Zukunft des digitalen Konsums darf nicht lauten: bezahlen wie beim Kauf, besitzen wie beim Abo, verlieren wie bei einer Kündigung, die man selbst nie ausgesprochen hat.