Gebet statt Fahrplan: Islamischer Busfahrer soll Fahrgäste eingeschlossen haben

In Landshut sorgt ein Vorfall in einem Linienbus für Kopfschütteln. Wie IDOWA berichtet, erlebten Fahrgäste der Linie 612 der Landshuter Verkehrsbetriebe in der vergangenen Woche auf dem Weg von Ergolding in die Altstadt eine unfreiwillige Unterbrechung: Der Fahrer stoppte den Bus und rollte einen Gebetsteppich aus.

Damit ist der entscheidende Punkt bereits erreicht: Wer einen Linienbus führt, trägt Verantwortung für Fahrgäste, Fahrplan und Sicherheit. Eine laufende Personenbeförderung ist kein privater Andachtsraum. Religionsfreiheit endet dort, wo zahlende Fahrgäste plötzlich warten müssen und der öffentliche Nahverkehr zur Kulisse persönlicher Glaubenspraxis wird.

Auf X kursiert zusätzlich die Darstellung, die Türen seien während der Gebetspause geschlossen geblieben und Fahrgäste hätten den Bus nicht verlassen können. Dieser Teil ist in der frei sichtbaren IDOWA-Fassung nicht eigenständig überprüfbar. Sollte er zutreffen, wäre der Vorgang noch schwerwiegender: Dann ginge es nicht mehr nur um eine Verspätung, sondern um eine Situation, in der Passagiere gegen ihren Willen in einem Fahrzeug festsaßen.

Die Stadtwerke beziehungsweise Verkehrsbetriebe müssen hier unmissverständlich klarstellen, dass religiöse Handlungen während einer laufenden Linienfahrt nichts zu suchen haben. Pausen sind Pausen. Dienst ist Dienst. Wer Menschen befördert, hat zuerst deren Sicherheit, Pünktlichkeit und Vertrauen zu gewährleisten.

Der Fall zeigt, wie schnell falsch verstandene Toleranz zur Zumutung für die Allgemeinheit wird. Ein Busfahrer darf glauben, was er will. Aber während der Fahrt zählt nicht der Gebetsteppich, sondern der Fahrplan. Wer diese Reihenfolge nicht akzeptiert, ist in einem sensiblen Beruf mit Verantwortung für andere Menschen fehl am Platz.

Quelle: IDOWA