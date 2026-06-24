Filderstadt: Gambischer 27-Jähriger versucht Frau zu vergewaltigen – jetzt in Psychiatrie abgeschoben!

Wie das Polizeipräsidium Reutlingen in seiner Pressemitteilung enthüllt, ereignete sich am Dienstagabend (23.06.2026) gegen 22 Uhr in der Mühlwiesenstraße in Filderstadt ein brutaler Angriff: Eine 29-jährige Frau, die mit ihrem Hund und einer Bekannten unterwegs war, wurde von einem Mann angesprochen, attackiert und zu sexuellen Handlungen gezwungen. Nur der heftige Widerstand des Opfers und ein beherzter Biss ihres Hundes verhinderten Schlimmeres. Der Täter, ein gambischer Staatsangehöriger, konnte kurz darauf festgenommen werden – allerdings nicht ohne erheblichen Widerstand zu leisten.

Während linke Politik und Medien weiterhin jede Verbindung zwischen unkontrollierter Migration und steigender Kriminalität leugnen, zeigt dieser Fall einmal mehr die bittere Realität: Der 27-Jährige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart dem Haftrichter vorgeführt und sitzt nun in einer forensischen Psychiatrie. Statt harter Konsequenzen und Abschiebung droht hier mal wieder das übliche System der Verharmlosung und Therapie auf Kosten der Bürger. Wie viele solcher Vorfälle braucht es eigentlich noch, bis die Verantwortlichen in Berlin und Stuttgart endlich aufwachen und die Sicherheit der Bevölkerung priorisieren, anstatt Täter zu schützen? Filderstadt war gestern ein idyllischer Spazierweg – heute ein Mahnmal für verfehlte Politik