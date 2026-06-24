Familienzerstörung schreitet voran: 17,3 Millionen Menschen in Deutschland leben allein

17,3 Millionen Menschen in Deutschland leben allein. Jeder fünfte. Das sind 22,3 Prozent mehr als noch 2005. Alleinlebende Haushalte machen inzwischen 42,1 Prozent aller Haushalte aus – der mit Abstand häufigste Haushaltstyp.

Die Familienzerstörung schreitet voran. Das ist kein Zufall und auch kein „gesellschaftlicher Wandel“, wie die offiziellen Stellen das gerne verharmlosen. Es ist das logische Ergebnis jahrzehntelanger Politik gegen die traditionelle Familie: hohe Steuern und Abgaben, unbezahlbarer Wohnraum in den Städten, feministische Ideologie, die Mutterschaft als Rückschritt darstellt, und eine Kultur, die Karriere über Kinder stellt.

Besonders erschreckend ist der Anteil bei den Älteren: Über 55 Prozent der über 85-Jährigen leben allein. Aber auch bei den 25- bis 34-Jährigen sind es fast 29 Prozent. Deutschland stirbt nicht nur aus – es vereinsamt.

Während die Politik Milliarden in „Vielfalt“ und ideologische Projekte pumpt, zerbricht die Grundlage jeder stabilen Gesellschaft: die Familie. Die Statistik ist ein deutliches Warnsignal. Wer weiterhin die traditionelle Familie als rückständig diffamiert und Singles als fortschrittlich feiert, darf sich über diese Zahlen nicht wundern.

Die Familienzerstörung ist kein Kollateralschaden. Sie ist das gewollte Ergebnis einer Politik, die die Gesellschaft atomisieren und abhängig vom Staat machen will.

Quelle: Destatis, 24. Juni 2026