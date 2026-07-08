Fachkräfte-Schleuse Studium: AfD hakt bei ausländischen Studenten nach

Die AfD-Fraktion nimmt ein heikles Geschäftsmodell ins Visier: die Anwerbung ausländischer Studenten und potenzieller Fachkräfte über Vermittlungsagenturen und Hochschulen. Wie der Bundestag in hib 554/2026 meldet, fragt die Fraktion in einer Kleinen Anfrage nach Studenten aus Nicht-EU-Staaten, Visa-Kriterien, Kontrollmechanismen und späteren Beschäftigungsverhältnissen.

Die Fragesteller verweisen auf Berichte, wonach insbesondere indische Staatsbürger an Hochschulen in Deutschland vermittelt worden seien, die nicht einlösen, was auf dem Papier versprochen wird. Statt Abschluss, Karriere und Fachkräfte-Erfolg stünden am Ende teils Studienabbrüche, unsichere Aufenthaltsperspektiven und prekäre Jobs.

In der Anfrage wird ausdrücklich die IU Internationale Hochschule genannt, die wegen Berichten über enttäuschte Erwartungen, digitale Formate, fehlende Vernetzung und Probleme bei Studienbedingungen in die Schlagzeilen geraten war. Die AfD will wissen, ob der Staat überhaupt überblickt, wie viele Menschen seit 2015 über Vermittlungsagenturen aus Nicht-EU-Staaten zum Studium nach Deutschland kamen.

Gefragt wird auch, welche Kriterien Hochschulen erfüllen müssen, damit für ausländische Studienbewerber Visa erteilt werden. Ebenso will die Fraktion wissen, wie Vermittlungsagenturen mit privaten und staatlichen Hochschulen zusammenarbeiten und welche Kontrollen es gibt. Genau dort liegt der wunde Punkt: Wenn Bildung, Migration und Arbeitsmarkt vermischt werden, entsteht ein grauer Markt aus Versprechen, Provisionen und Aufenthaltstiteln.

Die Bundesregierung soll außerdem Auskunft geben, ob ausländische Studenten über Studienbedingungen, Präsenzanteile, Sprachvoraussetzungen und Berufsaussichten falsch informiert wurden. Auch Studiengebühren, Kredite, Abbrüche, Exmatrikulationen, entwertete Abschlüsse, widerrufene Aufenthaltstitel und der Wechsel in Beschäftigung oder Sozialleistungen werden abgefragt.

Unangenehm ist auch die Frage, ob das Studium faktisch als Umgehungsroute für Fachkräftezuwanderung genutzt wird. Die AfD will wissen, ob seit 2022 Maßnahmen gegen Missbrauch getroffen wurden und in welchem Umfang erfolgreiche Abschlüsse von Studenten aus Nicht-EU-Staaten tatsächlich zur Deckung des Fachkräftebedarfs beitragen.

Damit landet ein weiterer Baustein der offiziellen Migrations- und Fachkräfteerzählung auf dem Prüfstand. Jahrelang wurde versprochen, Deutschland hole hochqualifizierte junge Menschen ins Land. Nun steht die schlichte Kontrollfrage im Raum: Kommen wirklich Fachkräfte oder werden junge Ausländer in ein teures Hochschul- und Vermittlungssystem gelockt, an dessen Ende nicht selten Niedriglohn, Abbruch und Behördenchaos stehen?

Wenn die Bundesregierung die Antworten nicht liefern kann, wäre auch das eine Antwort. Dann hätte der Staat eine weitere Migrationsschleuse geöffnet, ohne zu wissen, wer darüber kommt, wer daran verdient und was am Ende für Deutschland tatsächlich dabei herauskommt.

Quelle: Bundestag hib 554/2026, Drucksache 21/6764