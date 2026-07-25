Blauer Haken gegen Gesichtsvideo: Meta startet Facebook Verified

Menlo Park. Meta führt mit „Facebook Verified“ einen kostenlosen Verifizierungshaken für persönliche Facebook-Profile ein. Wer ihn haben will, muss ein kurzes Video-Selfie aufnehmen. Meta gleicht das Gesicht mit vorhandenen Profilfotos ab.

In seiner offiziellen Ankündigung begründet Meta den Schritt mit der wachsenden Zahl KI-generierter Profile und Nachrichten. Der Haken soll zeigen, dass hinter einem Konto ein realer Mensch steht. Er erscheint zunächst auf Profilen sowie bei Marketplace, Dating und in Gruppen. Später soll er auch bei Beiträgen im Nachrichtenstrom sichtbar werden.

Teilnehmen dürfen volljährige Nutzer, deren Konten Metas Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die Einführung beginnt in ausgewählten Märkten und soll später weltweit ausgeweitet werden. Der Haken ist keine Garantie für Vertrauenswürdigkeit. Er bestätigt lediglich, dass ein Nutzer den Gesichtsabgleich bestanden hat.

Das US-Portal Reclaim The Net kritisiert den Tausch hinter dem kostenlosen Angebot: Mehr Sichtbarkeit und ein Vertrauenssymbol gibt es nur gegen eine Aufnahme des eigenen Gesichts. Formal ist die Teilnahme freiwillig. Wenn der Haken aber bei Handel, Partnersuche und Gruppenzugang über Glaubwürdigkeit entscheidet, entsteht schnell sozialer Druck.

Unklar bleibt, wie lange Meta das Video bei diesem neuen Verfahren speichert. Die Produktankündigung nennt keine Frist. In einer allgemeinen Facebook-Hilfeseite zur Identitätsprüfung heißt es, hochgeladene Videos könnten verschlüsselt bis zu einem Jahr gespeichert werden. Nutzer könnten die Frist in den Identitätseinstellungen auf 30 Tage verkürzen. Ob das auch für Facebook Verified gilt, erläutert Meta nicht.

Facebook Verified ist damit kein gewöhnlicher blauer Haken. Meta koppelt ein öffentliches Vertrauenssignal an die Erfassung des Gesichts. Aus „Zeig, dass du echt bist“ wird: Zeig dein Gesicht, wenn du dazugehören willst.