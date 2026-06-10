Die Europäische Zentralbank steht vor einer heiklen Entscheidung: Am Donnerstag, dem 11. Juni 2026, könnte sie ihren Leitzins erstmals seit September 2023 wieder erhöhen. Die Märkte rechnen nahezu vollständig mit einem Schritt um 0,25 Prozentpunkte von 2 auf 2,25 Prozent. Beschlossen ist die Erhöhung noch nicht. Doch Investoren und Ökonomen behandeln sie inzwischen fast wie eine Gewissheit.

Wie das Wall Street Journal berichtet, wäre die EZB damit die erste der großen westlichen Zentralbanken, die auf den jüngsten Energiepreisschock mit einer Straffung reagiert. Die offizielle Sitzung ist im Kalender der Europäischen Zentralbank für den 11. Juni angesetzt. Neben dem Zinsentscheid wird die EZB neue Prognosen für Inflation und Wirtschaftswachstum vorlegen.

Der Druck kommt vor allem von den Energiepreisen. Die Inflation im Euroraum stieg im Mai auf 3,2 Prozent, nachdem sie im Februar noch bei 1,9 Prozent gelegen hatte. Höhere Öl- und Transportkosten schlagen auf Flugpreise, Produktion und Warenverkehr durch. Die Zentralbank fürchtet, dass sich der Preisschub in den Erwartungen von Unternehmen und Arbeitnehmern festsetzt und später über Löhne und weitere Preiserhöhungen verstärkt.

Doch der geplante Zinsschritt hat einen Haken: Er kann kein zusätzliches Öl durch eine blockierte Handelsroute befördern und keine geopolitische Krise beenden. Höhere Zinsen bekämpfen vor allem Nachfrage. Sie verteuern Kredite, bremsen Investitionen und drücken den Konsum. Das ist ein grobes Werkzeug gegen eine Inflation, die überwiegend von Energie und internationalen Konflikten ausgelöst wird.

Gleichzeitig ist Europas Wirtschaft bereits schwach. Nach den jüngsten Zahlen schrumpfte die Eurozone im ersten Quartal 2026 um 0,2 Prozent. Einzelhandelsumsätze gingen zurück, das Verbrauchervertrauen ist gefallen und Unternehmensumfragen deuten auf weitere Probleme im zweiten Quartal hin. Die EZB droht also, ausgerechnet in eine wirtschaftliche Abkühlung hinein die Finanzierungskosten anzuheben.

Für Bürger ist die Rechnung unmittelbar. Variable Immobilienkredite und neue Baufinanzierungen können teurer werden. Unternehmen müssen für Investitionen höhere Zinsen einplanen. Staaten mit hoher Verschuldung spüren steigende Refinanzierungskosten. Sparer könnten zwar irgendwann von höheren Einlagenzinsen profitieren, doch dieser Vorteil kommt oft verzögert und wird von Banken nur teilweise weitergereicht.

Die Zentralbank steckt damit in einer Falle, die sie selbst über Jahre mit aufgebaut hat. Erst hielt sie die Zinsen extrem niedrig und flutete die Märkte mit billigem Geld. Dann reagierte sie spät auf die Inflationswelle nach 2021. Nun soll ein demonstrativer Zinsschritt ihre Glaubwürdigkeit schützen, obwohl kaum Belege für eine breite Lohn-Preis-Spirale vorliegen. Die Maßnahme ist damit auch ein Signal: Die EZB will zeigen, dass sie die Kontrolle nicht verloren hat.

Ökonomen erwarten überwiegend höchstens wenige Erhöhungen. Drei Schritte würden den Leitzins auf 2,75 Prozent bringen. Andere warnen bereits vor einem Fehler, weil die höhere Energieinflation die Kaufkraft ohnehin schwächt und damit die Nachfrage dämpft. Die EZB könnte also zusätzlich bremsen, obwohl der Markt einen Teil der Arbeit bereits erledigt.

Am Donnerstag entscheidet der EZB-Rat, ob er dem Marktdruck folgt. Für die Bürger bleibt die bittere Konstante: Steigen die Preise, verlieren sie Kaufkraft. Steigen zusätzlich die Zinsen, werden Kredite und Investitionen teurer. Europas Geldpolitik nennt das Stabilisierung. Für viele Haushalte und Betriebe fühlt es sich eher nach einer zweiten Rechnung für dieselbe Krise an.