EU-Wallet: Brüssel zwingt biometrische Passfotos in die digitale Brieftasche – Pseudonyme ade

Wie netzpolitik.org berichtet, haben EU-Kommission und Mitgliedstaaten im eIDAS-Ausschuss zentrale technische Details zur europäischen digitalen Identitäts-Brieftasche beschlossen. Ausgerechnet dort, wo es um Schutzrechte der Bürger gehen sollte, wird die nächste Überwachungsinfrastruktur vorbereitet.

Die sogenannte EUDI-Wallet soll Ende 2026 EU-weit starten, in Deutschland voraussichtlich Anfang 2027. Offiziell klingt das nach Komfort: Ausweise, Nachweise und Identitätsdaten bequem auf dem Smartphone. Tatsächlich entsteht ein System, in dem Bürger immer häufiger digital nachweisen sollen, wer sie sind – gegenüber Behörden, Unternehmen und Plattformen.

Besonders brisant: Biometrische Passfotos können künftig Teil des Identifikationsdatensatzes in der Wallet werden. Zugleich werden echte frei wählbare Pseudonyme nach Kritik von Bürgerrechtlern nicht sauber technisch abgesichert, sondern durch einen schwächeren Login-Mechanismus ersetzt. Brüssel verkauft das als digitale Modernisierung. In Wahrheit wird der Bürger wieder ein Stück gläserner.

Pseudonymität ist kein technisches Luxusproblem. Sie schützt Bürger davor, bei jeder digitalen Handlung eindeutig identifizierbar, verfolgbar und auswertbar zu sein. Wer Pseudonyme aushöhlt und biometrische Daten in eine staatlich definierte Wallet drückt, baut nicht nur Bequemlichkeit, sondern eine Kontrollarchitektur.

Natürlich heißt es wieder: alles freiwillig, alles sicher, alles nur zum Schutz. Genau so beginnen digitale Zwangssysteme fast immer. Erst ist die Wallet praktisch. Dann wird sie für bestimmte Dienste nötig. Dann wird sie Standard. Und irgendwann steht der Bürger vor der Wahl: digitale Identität akzeptieren oder vom öffentlichen und wirtschaftlichen Leben ausgeschlossen werden.

Biometrische Daten gehören nicht in eine politische Wunschmaschine aus Brüssel. Eine digitale Identität darf niemals zur Eintrittskarte in den überwachten Alltag werden. Wer Anonymität und Pseudonymität schwächt, schwächt Freiheit. Und wer Freiheit schwächt, schafft Macht – für Behörden, Plattformen und Datenapparate.

Die EU-Wallet ist damit kein harmloses Verwaltungsprojekt. Sie ist ein weiterer Baustein auf dem Weg zum gläsernen EU-Bürger. Brüssel nennt es Fortschritt. Bürger sollten es beim richtigen Namen nennen: digitale Kontrolle.