EU will Schutzstatus für ukrainische Männer im wehrfähigen Alter einschränken

Wie tagesschau.de und WELT berichten, erwägen mehrere EU-Staaten, den automatischen Schutzstatus für ukrainische Männer im wehrfähigen Alter einzuschränken. Ab März 2027 soll der Massenzustrom-Richtlinie für Männer zwischen 23 und 60 Jahren nicht mehr automatisch greifen. Stattdessen sollen sie ein normales Asylverfahren durchlaufen.

Österreichs Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) bringt es auf den Punkt: „Die Ukraine benötigt ihre männlichen Staatsbürger im wehrfähigen Alter.“ Damit stellt sich ein EU-Land erstmals offen gegen den bisherigen Automatismus, der seit 2022 Hunderttausende ukrainische Männer ungeprüft in die EU strömen ließ, während die Ukraine selbst unter akutem Personalmangel an der Front leidet.

Deutschlands Innenminister Alexander Dobrindt (CSU) äußerte ebenfalls Zweifel, ob Ukrainer im wehrpflichtigen Alter unter die Massenzustrom-Richtlinie fallen sollten. Auch Schweden macht deutlich, dass die Ukraine den Krieg nur mit ihren eigenen Männern führen könne. Die Debatte ist damit nicht mehr nur humanitär, sondern auch militärstrategisch und demografisch.

Die EU-Innenminister diskutieren derzeit mehrere Optionen: entweder Schutz nur noch für Menschen aus besonders gefährdeten Regionen oder einen generellen Ausschluss wehrfähiger Männer vom automatischen Kollektivschutz. Letzteres würde bedeuten, dass neu ankommende ukrainische Männer zwischen 23 und 60 künftig ein reguläres Asylverfahren durchlaufen müssten – mit allen Prüfungen, die das mit sich bringt.

Bisher profitieren über 4,3 Millionen Ukrainer von der kollektiven Schutzzusage, darunter allein in Deutschland mehr als 1,16 Millionen Menschen. Die Regelung läuft im Frühjahr 2027 aus. Statt einer weiteren unreflektierten Verlängerung signalisieren jetzt mehrere Mitgliedstaaten, dass sie die bisherige Blanko-Zusage nicht mehr bedingungslos fortsetzen wollen.

Die Ukraine selbst hat ein Ausreiseverbot für Männer zwischen 23 und 60 erlassen. Wer trotzdem in die EU kommt, hat in vielen Fällen bereits ukrainisches Recht gebrochen. Dass die EU diesen Bruch bisher mit einem Automatismus belohnt hat, wird jetzt von mehreren Regierungen als Problem erkannt. Die Akzeptanz für weitere Aufnahmen leidet, wenn gleichzeitig eigene Bürger für Verteidigung und Wiederaufbau fehlen.

Der bisherige Reflex, jeden Kriegsflüchtling aus der Ukraine pauschal und dauerhaft zu schützen, ist in mehreren EU-Hauptstädten ins Wanken geraten. Die Realität eines lang andauernden Krieges erzwingt eine Neubewertung und die beginnt damit, dass nicht mehr jeder wehrfähige Mann automatisch als schutzberechtigt gilt.