EU-Chatkontrolle durchgepeitscht: Die zwielichtige Rolle von Ashton Kutchers Organisation Thorn

Wie der AfD-Europaabgeordnete Petr Bystron in seinem Beitrag auf X darlegt, wurde die umstrittene Chat-Kontrolle im EU-Parlament verabschiedet – mit Verbindungen zur Organisation Thorn des US-Schauspielers Ashton Kutcher. Der Politiker kritisiert die Hintergründe und die rasche Durchsetzung des Gesetzes.

Chat-Kontrolle durchgepeitscht: Dahinter steckt diese Firma von Ashton Kutcher pic.twitter.com/ozLljHg8Ej — Petr Bystron (@PetrBystronAfD) July 9, 2026

Thorn, eine von Kutcher mitgegründete Initiative gegen Kindesmissbrauch im Netz, hat sich aktiv für strengere EU-Regulierungen eingesetzt und entsprechende Technologien entwickelt. Kritiker werfen der Organisation vor, dass sie von der Umsetzung solcher Maßnahmen finanziell profitieren könnte, da sie Scanning-Tools für Behörden anbietet. Die Debatte dreht sich um den Konflikt zwischen notwendigem Kinderschutz und dem Erhalt der Privatsphäre sowie der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung in Messengern. Viele sehen in der Eile des Verfahrens und den Lobby-Einflüssen ein Zeichen für mangelnde Transparenz in Brüssel.

Unabhängig von den Motiven bleibt die Chat-Kontrolle ein hochgradig sensibles Thema, das die digitale Freiheit der Bürger direkt berührt. Während Befürworter auf den Schutz vulnerabler Gruppen pochen, warnen Gegner vor einem schleichenden Ausbau der Massenüberwachung. Es bleibt abzuwarten, wie die Umsetzung in der Praxis aussehen wird und ob gerichtliche Überprüfungen die Balance zwischen Sicherheit und Grundrechten wahren können. Die Diskussion um Einflussnahme durch externe Akteure wie Thorn zeigt erneut, wie komplex die Interessenlage in der EU-Politik ist.