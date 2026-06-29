ETF-Sparer werden zu SpaceX-Anlegern: MSCI World holt Musk ins Depot

Viele deutsche ETF-Sparer werden ab heute indirekt zu Anlegern eines Raumfahrt- und Technologiekonzerns, ob sie es bewusst wollten oder nicht. Wie die Tagesschau berichtet, nimmt der Indexanbieter MSCI die SpaceX-Aktie in den MSCI World und den All Country World Index auf. Damit landet das Unternehmen in zahlreichen ETF-Produkten, die in deutschen Depots und Sparplänen stecken.

Das ist der Moment, in dem passive Geldanlage plötzlich sehr aktiv wirkt. Millionen Anleger kaufen nicht einzelne Unternehmen, sondern einen Index. Sie wollen breit streuen, wenig Aufwand haben und nicht jeden Hype mitmachen. Doch wenn ein Indexanbieter ein Unternehmen aufnimmt, folgt das Geld automatisch. Der Sparer entscheidet nicht über SpaceX. Der Index entscheidet für ihn.

Laut Tagesschau war die Aktie bei einem großen Broker bereits an den ersten fünf Handelstagen in Deutschland der mit Abstand meistgehandelte Wert. Der Hype ist also längst da. Nun kommt die nächste Stufe: Nicht nur Zocker und Fans greifen zu, sondern auch Menschen, die schlicht einen MSCI-World-ETF besparen. Viele davon werden die neue Beimischung kaum bemerken, obwohl sie ein Stück stärker an einem hoch bewerteten Zukunftsnarrativ hängen.

Natürlich ist die Aufnahme in einen großen Index nicht automatisch ein Skandal. Indizes bilden Märkte ab. Wenn ein Unternehmen groß genug und handelbar genug ist, rückt es irgendwann hinein. Doch gerade dieser Mechanismus zeigt, wie viel Macht Indexanbieter inzwischen besitzen. Sie entscheiden, was als Weltmarkt gilt. Und globale Kapitalströme folgen, weil Pensionskassen, Fonds, Robo-Advisor und Privatanleger dieselben Referenzen verwenden.

Bei SpaceX kommt hinzu, dass das Unternehmen für große Versprechen steht: Raumfahrt, Satellitennetze, Verteidigungsnähe, technologische Dominanz, Zukunftsfantasie. Das kann enormes Potenzial bedeuten. Es kann aber auch bedeuten, dass Anleger einen Bewertungsaufschlag kaufen, der mehr mit Erzählung als mit nüchterner Kalkulation zu tun hat. Wer über ETF investiert, bekommt diese Wette elegant verpackt.

Für Kleinanleger ist das eine Erinnerung daran, dass ein ETF kein Sparbuch ist. Ein MSCI-World-Produkt ist kein neutraler Tresor, sondern ein Korb aus Unternehmensrisiken, Gewichtungen, Regeln und Moden. Wenn Tech-Konzerne, KI-Fantasien oder Raumfahrtwerte stärker werden, wandert auch der ETF stärker in diese Richtung. Passiv heißt nicht risikolos. Passiv heißt nur, dass jemand anderes die Regeln schreibt.

Der SpaceX-Einstieg zeigt, wie eng Finanzmärkte, Technologiehype und politische Infrastruktur inzwischen verbunden sind. Wer weltweit streut, streut nicht außerhalb des Systems. Er streut mitten hinein. Das kann sinnvoll sein, solange Anleger wissen, was sie besitzen. Gefährlich wird es, wenn aus Bequemlichkeit blinder Glaube wird und der ETF-Sparplan zum Autopiloten für jeden neuen Hype mutiert.