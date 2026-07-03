Nach einem Angriff auf eine 58-jährige wohnungslose Frau an der U-Bahnhaltestelle Viehofer Platz in Essen hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Wie die Polizei Essen in einer Folgemeldung mitteilt, handelt es sich um einen 26-jährigen türkischen Staatsangehörigen.

Der Angriff ereignete sich nach der Erstmeldung der Polizei am Abend des 1. Juli gegen 21:15 Uhr. Zeugen hatten den Notruf gewählt und berichtet, dass eine Frau an der U-Bahnhaltestelle von einem Mann angegriffen worden sei.

Die eingesetzten Kräfte trafen auf die verletzte 58-Jährige, die sich zuvor in der U-Bahn-Haltestelle aufgehalten hatte. Nach Angaben der Polizei näherte sich ihr ein Mann und stach plötzlich mehrfach auf sie ein. Die Frau erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzungen, wurde durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand laut Polizei zuletzt nicht.

Nach der Tat flüchtete der Täter zu Fuß aus dem U-Bahn-Bereich in Richtung Stoppenberger Straße. In der Erstmeldung beschrieb die Polizei den Gesuchten als etwa 170 Zentimeter groß, 20 bis 25 Jahre alt, schlank, mit schmalem eingefallenem Gesicht. Zeugen zufolge habe der Mann Arabisch gesprochen.

Nun melden Polizei und Staatsanwaltschaft den Fahndungserfolg. Die Ermittler werteten umfangreiches Videomaterial aus und identifizierten dabei den 26-jährigen türkischen Staatsangehörigen als Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ das Amtsgericht Essen am 2. Juli Untersuchungshaftbefehl. Der Mann wurde noch am selben Abend festgenommen.

Die Hintergründe der Tat sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Diese Floskeln sind wir schon seit langem gewöhnt und unsere Leser wissen, was sie davon zu halten haben.