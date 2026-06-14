Droht der nächste Klima-Schock? EIKE zweifelt an El-Niño-Warnungen

In der aktuellen Ausgabe der Klimaschau des Kanals EIKE – Europäisches Institut für Klima und Energie wird die mediale Berichterstattung über einen möglichen „Super-El Niño“ kritisch hinterfragt. Anlass sind aktuelle Warnungen von Meteorologen und Klimaforschern, die für 2026 und 2027 außergewöhnlich heiße Sommer und extreme Wetterereignisse prognostizieren.

Laut Berichten von BILD und anderen Medien rechnen einige Forscher damit, dass ein starkes El-Niño-Ereignis globale Temperaturrekorde und verstärkte Dürren, Waldbrände sowie Starkregen auslösen könnte. Tatsächlich warnen mehrere Meteorologen vor einem möglichen „Super-El Niño“, der weltweit Auswirkungen haben könnte. (BILD)

Die Klimaschau weist jedoch darauf hin, dass viele dieser Prognosen mit Formulierungen wie „ich glaube“ oder „könnte“ versehen seien. Im Video wird argumentiert, dass solche Aussagen bewusst Spielraum lassen, falls die Vorhersagen später nicht eintreffen. Zudem wird kritisiert, dass aktuelle Warnungen häufig auf das natürliche Wetterphänomen El Niño verweisen, während der Zusammenhang mit dem menschengemachten Klimawandel in den zitierten Aussagen teilweise in den Hintergrund trete.

Das Video erläutert außerdem die Entstehung von El Niño. Dabei schwächen sich die Passatwinde über dem Pazifik ab, wodurch sich vor der Küste Südamerikas ungewöhnlich warmes Oberflächenwasser ausbreitet. Dieses seit Jahrhunderten bekannte Naturphänomen kann weltweit Wetterveränderungen auslösen und hatte in der Vergangenheit teils erhebliche Auswirkungen auf Fischerei, Landwirtschaft und Niederschläge.

Während einige Medien bereits von zwei „brutalen Hitze-Sommern“ sprechen, verweisen andere Experten darauf, dass die Stärke des aktuellen El-Niño-Ereignisses noch unsicher ist und sich Auswirkungen auf Europa nur schwer vorhersagen lassen. Auch die Frage, ob Deutschland tatsächlich einen Rekordsommer erlebt, gilt unter Meteorologen als offen. (tagesschau.de)

Die Klimaschau kommt zu dem Schluss, dass die derzeitigen Warnungen mit Vorsicht betrachtet werden sollten. Ob sich die Prognosen eines außergewöhnlich starken El Niño tatsächlich bewahrheiten, werde sich erst in den kommenden Monaten zeigen.