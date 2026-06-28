Deutschland hat Strom, aber keine Genehmigung: Energiewende erstickt an Bürokratie

Die deutsche Energiewende liefert wieder einmal eine Szene, die man kaum erfinden müsste. Wie n-tv berichtet, bezeichnet sich die Gemeinde Bakum in Niedersachsen als stromautark. Es gibt genug Energie, doch der Netzausbau kommt nicht hinterher.

Bürgermeister Tobias Averbeck sagt laut Bericht, die Gemeinde produziere ihren Strom vollständig vor Ort aus erneuerbaren Quellen. Anwohner stiegen auf E-Autos um, Unternehmen interessierten sich für günstige Energie, Spediteure wollten Ladesäulen nutzen. Der praktische Nutzen wäre also da. Nur die deutsche Bürokratie steht im Weg.

Der Kern des Problems klingt absurd: Eine bestehende 110-Kilovolt-Leitung könnte offenbar mit einem zusätzlichen Leiterseil ausgerüstet werden und anschließend doppelt so viel Strom transportieren. Doch dafür würden nach Darstellung des Bürgermeisters Gutachten und Verfahren verlangt wie bei einem komplett neuen Strommast. Der Satz, der hängen bleibt: Für eine Leitung müsse erst die Vogelwelt kartiert werden.

Genau so scheitert ein Land an sich selbst. Nicht an fehlenden Reden, nicht an fehlenden Strategien, nicht an fehlenden Förderkulissen, sondern an einer Genehmigungsmaschine, die aus jedem praktischen Schritt ein Verwaltungsprojekt macht. Deutschland produziert genug Papier, aber zu wenig Tempo. Es hat Strom, aber keine Leitung. Es hat Ideen, aber keine Umsetzung.

Averbeck kritisiert laut n-tv, dass der Netzausbau auf der 110-Kilovolt-Ebene massiv hinterherhinkt. Planungserleichterungen würden helfen, noch besser wäre aus seiner Sicht bei einfachen Erweiterungen ein Verzicht auf zusätzliche Planungsverfahren. Wenn bestehende Leitungen ertüchtigt werden, müsse der Staat endlich sagen: Wir brauchen sie, also machen wir es.

Der Fall Bakum ist deshalb mehr als eine lokale Anekdote. Er zeigt das Grundmuster der deutschen Gegenwart: Ein Problem wird erkannt, technisch wäre vieles machbar, aber das System blockiert sich mit Regeln, Prüfungen, Zuständigkeiten und Angst vor jedem Schritt. So wird aus der Energiewende kein Aufbruch, sondern ein bürokratischer Hindernislauf mit Stromausfall-Risiko.