Deutschland baut nicht mehr: Zementverbrauch fällt auf Vorkriegsniveau

Deutschland redet von Investitionen, Wohnungsbau und moderner Infrastruktur. Die harte Kennzahl aus der Realwirtschaft klingt anders: Wie DIE ZEIT unter Berufung auf den Baustoffverband berichtet, ist der Zementverbrauch in Deutschland auf ein Niveau gefallen, das es zuletzt vor dem Zweiten Weltkrieg gab.

Das ist keine kleine Delle in einer Branche, sondern ein Alarmsignal. Zement ist kein Luxusgut und kein modischer Konsumartikel. Zement steht am Anfang von Wohnungen, Brücken, Straßen, Gewerbehallen, Schulen und öffentlicher Infrastruktur. Wenn davon immer weniger gebraucht wird, wird nicht nur weniger gebaut. Dann schrumpft ein Land sichtbar in seine eigenen Versprechen hinein.

Der Verband spricht laut Bericht von einem dramatischen Rückgang. Der Verbrauch liege derzeit rund 30 Prozent unter dem Niveau von 2020. Heidelberg-Materials-Chef Dominik von Achten nennt das nicht mehr Stagnation, sondern Rezession. Die Gründe sind bekannt: hohe Zinsen, gestiegene Bau- und Nebenkosten, ein daniederliegender Wohnungsbau und rückläufige Investitionen bei öffentlicher Infrastruktur sowie Industrie- und Bürogebäuden.

Seit Jahren wird von Wohnraummangel, Sanierungsstau, maroden Brücken und milliardenschweren Sondervermögen gesprochen. In der Realität kommt davon offenbar viel zu wenig auf der Baustelle an. Genehmigungen mögen wieder etwas steigen, doch zwischen Papier und Beton liegen in Deutschland Monate, oft Jahre, und nicht selten eine ganze Wand aus Auflagen, Kosten und Zuständigkeiten.

Die Baukrise ist damit auch ein Symptom für den Zustand des Standorts. Ein Land, das jede Regulierung, jede Abgabe und jede Vorschrift bis ins Detail perfektioniert, bekommt am Ende seine einfachsten Grundlagen nicht mehr bewegt. Wer bauen will, kämpft gegen Preise, Bürokratie, Finanzierung und politische Unsicherheit. Wer investieren könnte, wartet ab. Wer dringend eine Wohnung braucht, zahlt die Rechnung.

Ausgerechnet der Zementverbrauch macht sichtbar, was viele Bürger längst spüren: Deutschland verwaltet den Mangel, statt ihn zu beseitigen. Die Politik kann weiter vom großen Aufbruch sprechen. Die Betonmischer aber erzählen eine nüchternere Geschichte: Es wird zu wenig gebaut, zu langsam entschieden und zu teuer regiert.