Destatis meldet 2,3 Prozent: Schönwetter aus dem Zauberministerium

Das Statistische Bundesamt meldet für Juni 2026 eine Inflationsrate von 2,3 Prozent. Wie Destatis in seiner aktuellen Pressemitteilung schreibt, lagen die Verbraucherpreise damit 2,3 Prozent höher als im Juni 2025. Gegenüber Mai 2026 sanken sie nach vorläufigen Angaben um 0,3 Prozent.

Das klingt nach Entspannung, beinahe nach amtlichem Aufatmen. Genau darin liegt die Schönfärberei. Denn eine niedrigere Inflationsrate bedeutet nicht, dass das Leben wieder billiger wird. Sie bedeutet nur, dass die Preise langsamer weitersteigen als zuvor. Der Berg bleibt stehen, auch wenn der nächste Schritt nach oben etwas kleiner ausfällt.

Für Bürger an der Supermarktkasse, beim Handwerker, im Restaurant oder bei der Miete ist diese amtliche Beruhigungssprache deshalb nur begrenzt tröstlich. Wer über Jahre Kaufkraft verloren hat, bekommt sie durch eine Monatszahl von minus 0,3 Prozent nicht zurück. Das Portemonnaie erinnert sich länger als jede Pressemitteilung.

Interessant ist vor allem, was in der Meldung hinter der freundlich klingenden Gesamtzahl steckt. Die sogenannte Kerninflation, also ohne Nahrungsmittel und Energie, liegt laut Destatis bei 2,5 Prozent. Dienstleistungen verteuerten sich sogar um 3,1 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Ausgerechnet dort, wo viele Kosten im Alltag besonders klebrig sind, bleibt der Druck also spürbar.

Auch Energie ist kein harmloses Detail. Nach den vorläufigen Zahlen stiegen die Energiepreise im Juni 2026 um 3,4 Prozent gegenüber Juni 2025. Nahrungsmittel lagen 0,4 Prozent höher. Die offizielle Gesamtzahl glättet solche Unterschiede zu einer hübschen Durchschnittszahl, die in der politischen Kommunikation wesentlich besser aussieht als der Alltag vieler Haushalte.

Genau so funktioniert das Zauberministerium der Statistik: Aus vielen schmerzhaften Einzelrechnungen wird eine einzige Zahl gegossen. Diese Zahl wird dann präsentiert, als sei sie eine Art Entwarnung. Dabei lebt niemand im Durchschnitt. Familien mit Kindern, Pendler, Mieter, Rentner, Selbstständige und kleine Betriebe haben völlig unterschiedliche Warenkörbe und völlig unterschiedliche Belastungen.

Wenn Dienstleistungen um 3,1 Prozent teurer werden, steckt darin nicht nur ein abstrakter Preisindex. Darin stecken höhere Löhne, höhere Mieten, höhere Energiekosten, Bürokratie, Abgaben und die allgemeine Verteuerung eines Standorts, der sich selbst immer schwerer macht. Diese Kosten verschwinden nicht, nur weil die Überschrift der Statistik milder klingt.

Politisch ist die Zahl trotzdem nützlich. Eine Inflationsrate nahe zwei Prozent erlaubt es Regierung, Behörden und Zentralbank, Normalisierung zu erzählen. Man kann sagen, die Lage beruhige sich. Man kann auf die Monatsrate zeigen. Man kann den Eindruck erwecken, das Schlimmste sei vorbei. Was man dabei nicht sagt: Die Preisniveaus der vergangenen Jahre bleiben im System eingebrannt.

Für viele Bürger ist der Schaden längst angerichtet. Lebensmittel, Wohnen, Versicherungen, Dienstleistungen und Energie haben sich auf einem neuen Niveau eingerichtet. Das statistische Tempo mag langsamer werden, aber die Entwertung der Kaufkraft ist nicht einfach rückgängig gemacht. Die Menschen merken das nicht in Prozentpunkten, sondern daran, wie wenig Monat am Ende des Geldes übrig bleibt.

Destatis liefert die Zahlen. Die Schönfärberei beginnt dort, wo Politik und Medien daraus eine Entlastungserzählung bauen. 2,3 Prozent Inflation sind keine Rückkehr zur alten Normalität. Es ist nur die amtliche Mitteilung, dass der Preisauftrieb weitergeht, wenn auch langsamer. Wer das als gute Nachricht verkauft, malt nicht die Realität ab, sondern pinselt sie freundlich über.