Der Tod ist nicht genug …

Dr. Josef Thoma: Trotz des neuerlichen schrecklichen Attentats in Berlin dürfen wir uns rühmen, in einer wahrhaft freien Gesellschaft zu leben: Bei uns entscheiden die Schafe in absolut freier Selbstbestimmung darüber, welche Schlächter sie bei der nächsten Wahl wieder wählen und und auch darüber ob sie überhaupt zur Wahl gehen oder nicht lieber ihren Rausch ausschlafen und sich ab 18 Uhr bei den verschiedenen Wahlparties mit Freibier und Kartoffelsalat abfüttern zu lassen. Mehr noch: In völliger Freiheit können wir darüber darüber entscheiden ob wir uns lieber abstechen, vergewaltigen, vor den Zug stoßen oder von Amokfahrern zu Brei fahren lassen.

