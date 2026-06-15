Der Migrationswahnsinn kann gestoppt werden  

Das EU-Parlament hat endlich mal Vernunft gezeigt. Mit 389 zu 206 Stimmen wurde für eine massive Verschärfung der europäischen Rückführungsregeln gestimmt. Ein klares Signal: Selbst in Brüssel bröckelt der linke Traum von offenen Grenzen und bedingungslosem Bleiberecht.

Schweden hat von der Migrationspolitik die Schnauze voll

Die neue Verordnung soll abgelehnte Asylbewerber, ausreisepflichtige Ausländer und kriminelle Migranten endlich schneller und konsequenter abschieben. Konkret geht es um vereinfachte Verfahren, längere Abschiebehaft, EU-weite Einreiseverbote und vor allem Rückführungszentren außerhalb Europas – sogenannte Return Hubs. Schluss mit dem Irrsinn, dass jeder, der einmal unseren Boden betritt, hierbleiben darf.

Multikulti-Vorzeigeland zum Abschiebestaat

Dieser Erfolg kommt nicht von ungefähr. Die Schwedendemokraten haben kräftig mitgemischt. Ihr Abgeordneter Charlie Weimers nennt es den „größten Verhandlungserfolg der SD aller Zeiten“. Schweden hat unter SD-Einfluss seit 2022 eine atemberaubende Kehrtwende hingelegt – vom einstigen Multikulti-Vorzeigeland zum harten Abschiebestaat. Dieser Wind weht jetzt auch durch Brüssel.

Die Beharrlichkeit der AfD zahlt sich aus

Vor zehn Jahren stand die AfD mit genau diesen Forderungen fast allein da. Trotz übelster Hetze, Verbotsforderungen, medialer Diffamierung und politischer Ausgrenzung ist sie nie eingeknickt. Remigration, sichere Grenzen, nationale Souveränität – das war und ist ihre Linie. Jahrelang wurde sie dafür als „rechtsextrem“ beschimpft. Immer mehr, die jahrelang die Realität geleugnet haben, werden durch bitteren Schaden klug. Was die AfD seit ihrer Gründung unbeirrt gefordert hat, setzt sich jetzt langsam sogar auf EU-Ebene durch.

Heute sehen wir: Die AfD hatte recht.

Während Linke, Grüne und Sozialdemokraten weiter mauern oder sich feige enthalten, formiert sich eine Allianz aus Konservativen und Rechten. Das beweist: Wenn der Druck von rechts stark genug wird und die Zustände auf den Straßen unerträglich, dann bewegen sich sogar die Betonköpfe in Brüssel.

Für Deutschland ist das eine riesige Hoffnungsbotschaft. Die Schwedendemokraten zeigen, dass man den Migrationswahnsinn stoppen kann. Die AfD hat die Forderung jahrelang vorexerziert.