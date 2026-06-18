Christlich, konservativ, verdächtig: Wie aus Glauben ein Fall für den Verfassungsschutz wird

Christlicher Glaube als mögliches Einfallstor für Extremismus: Unter diesem Blickwinkel behandelt der Deutsche Bundestag eine Kleine Anfrage der Grünen und die dazugehörige Antwort der Bundesregierung. Die Kurzmeldung des Bundestages trägt bereits den Titel „(Pseudo-)christliche Motive bei Verschwörungserzählungen“. Wer nur diese Zusammenfassung liest, könnte den Eindruck gewinnen, Bibel, konservative Moralvorstellungen und politischer Extremismus lägen inzwischen gefährlich dicht beieinander.

Die Grünen wollten von der Bundesregierung wissen, welche Verbindungen zwischen „christlichem Fundamentalismus“ und Rechtsextremismus bestehen. Der Fragenkatalog in der Bundestagsdrucksache 21/6473 ist bemerkenswert weit gefasst. Er reicht von einzelnen Predigern und christlichen Influencern über Freikirchen und Lebensschützer bis zu AfD-Kontakten, MAGA, Russland, künstlicher Intelligenz, Schulabsentismus und internationalen konservativen Organisationen.

Damit entsteht ein politischer Verdachtsraum, in dem sehr unterschiedliche Erscheinungen zusammengeführt werden. Wer Schwangerschaftsabbrüche aus christlicher Überzeugung ablehnt, traditionelle Vorstellungen von Familie vertritt, staatliche Politik scharf kritisiert oder Kontakte zu konservativen Akteuren im Ausland pflegt, findet sich plötzlich in einem Fragenkomplex wieder, der bis zu Gewaltaufrufen, Rechtsextremismus und terroristischen Online-Inhalten reicht.

Die Bundesregierung bestätigt diese pauschale Verbindung jedoch gerade nicht. Sie erklärt, der Verfassungsschutz bearbeite einzelne Akteure und Gruppierungen, die „(pseudo-)christliche Motive“ benutzten, um gegen gesellschaftliche Gruppen gerichtete Aussagen oder extremistische Verschwörungserzählungen ideologisch zu untermauern. Entscheidend ist damit nicht der christliche Glaube, sondern eine gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung gerichtete Bestrebung.

Auch an anderen Stellen fällt die Antwort deutlich dünner aus als der umfangreiche Fragenkatalog. Zu Gewaltlegitimierungen aus dem Umfeld christlich-fundamentalistischer Gemeinden sowie zum Bundesverband Lebensrecht und zum „Marsch für das Leben“ lägen keine Erkenntnisse im Sinne der Fragestellung vor. Gleiches gilt laut Bundesregierung für die Alliance for Responsible Citizenship, die Heritage Foundation, Alliance Defending Freedom International, „Tradition, Familie, Privateigentum“ und den sogenannten katholischen Neo-Integralismus.

Beim Einfluss christlich-fundamentalistischer Influencer auf Kinder und Jugendliche meldet die Regierung ebenfalls keine spezifischen Erkenntnisse. Sie beschreibt stattdessen allgemein, wie rechtsextreme Akteure religiöse Symbole verwenden können. Dabei handele es sich überwiegend um säkulare rechtsextreme Ideologie, die nachträglich religiös aufgeladen werde. Anders gesagt: Nicht das Christentum erzeugt hier den Extremismus, sondern Extremisten bedienen sich gelegentlich christlicher Bilder.

Trotzdem bleibt die politische Wirkung des Vorgangs problematisch. Schon die Zusammenstellung der Fragen rückt konservative Christen, Lebensschützer, Freikirchen und reichweitenstarke Glaubensvertreter in die Nähe einer Sicherheitsgefahr. Die Bundestags-Kurzmeldung verdichtet das anschließend auf Verschwörungserzählungen, Agitation und Kontakte zur AfD.

So wird Christsein nicht offiziell zum Extremismus erklärt. Doch der öffentliche Verdacht wird bereits organisiert. Wer seinen Glauben nicht auf private Rituale beschränkt, sondern daraus politische Positionen ableitet, kann schnell im nächsten parlamentarischen Fragenkatalog zwischen Rechtsextremisten, Verschwörungstheoretikern und Staatsfeinden auftauchen. Für eine freiheitliche Gesellschaft ist diese schleichende Verschiebung selbst ein Warnsignal.