Chinas Drohnenstaat ist schon da – und er wird nicht in China bleiben

Drei kurze Videos aus China zeigen, wie weit automatisierte Kontrolle bereits in den Alltag und in das Militär vorgedrungen ist. Eine Drohne ermahnt einen Rollerfahrer wegen seines fehlenden Helms. Eine weitere scheucht nachts einen Mann aus dem Meer. Gleichzeitig trainieren Soldaten den Häuserkampf mit Robotern an der Spitze. Was wie eine düstere Zukunftsvision klingt, wird längst praktisch erprobt.

Im ersten X-Video nähert sich eine Drohne einem Fahrer und spricht ihn über Lautsprecher an. Nach Angaben des Accounts suchen solche Fluggeräte mit Bilderkennung nach Fahrern ohne Helm. Dass chinesische Behörden Verkehrsteilnehmer automatisiert erfassen, ist kein bloßes Internetgerücht. In Shanghai werden Rad- und Rollerfahrer bereits über Gesichtserkennung identifiziert und mit Bußgeldern belegt. Auch offizielle chinesische Berichte beschreiben Verkehrssysteme, die fehlende Helme erkennen, Warnungen aussprechen und Verstöße an Polizeizentralen übermitteln.

Das zweite Video soll aus Qingdao stammen. Eine Drohne fliegt an einen Badegast heran und fordert ihn über Lautsprecher auf, das Wasser wegen eines nächtlichen Badeverbots zu verlassen. Die örtlichen Vorschriften sehen Überwachung, Durchsagen und den Einsatz intelligenter Systeme an den Stränden ausdrücklich vor. Aus einer Sicherheitsregel wird damit eine unmittelbare Begegnung zwischen Bürger und fliegender Autorität.

Der dritte Clip führt dieselbe Entwicklung auf das Schlachtfeld. Roboter gehen bei einer Übung voran, Soldaten folgen. Das chinesische Verteidigungsministerium bestätigte bereits im Mai, dass Roboterhunde in Angriffsabläufe für Gebäude integriert werden. Auch chinesische Staatsmedien berichteten über Übungen, bei denen Drohnen, Roboterhunde und unbemannte Bodenfahrzeuge Aufklärung und Durchbruch übernehmen.

Die drei Szenen gehören zusammen. Sensoren erfassen Menschen, Software bewertet ihr Verhalten und Maschinen greifen ein. Heute ertönt eine Warnung wegen eines Helms oder eines nächtlichen Bades. Im militärischen Bereich führt dieselbe technische Kette bereits bewaffnete Einheiten in den Angriff. Die entscheidende Grenze wird nicht erst überschritten, wenn ein Roboter selbst schießt. Sie fällt bereits dann, wenn Maschinen Menschen erkennen, verfolgen und ihnen Befehle erteilen.

Wer das als rein chinesisches Problem abtut, macht es sich zu leicht. Eine umfangreiche Recherche der Associated Press zeigte, dass westliche Konzerne beim Aufbau von Chinas Überwachungsapparat eine wichtige Rolle spielten. Inzwischen exportieren chinesische Unternehmen solche Technik unter anderem nach Iran und Russland. Gleichzeitig werden KI-Systeme in den USA zur Verfolgung von Migranten eingesetzt, während amerikanische Streitkräfte ebenfalls mit Roboterhunden und autonomen Systemen experimentieren.

China ist deshalb kein ferner Sonderfall, sondern ein Blick auf das technisch Machbare. Die Geräte werden billiger, die Bilderkennung besser und die politischen Begründungen sind überall dieselben: Sicherheit, Ordnung, Effizienz und Schutz. Ist die Infrastruktur einmal aufgebaut, lässt sich aus der freundlichen Warnung jederzeit automatische Erfassung, Sanktionierung und Verfolgung machen. Der Drohnenstaat kommt nicht irgendwann. Seine Bauteile fliegen bereits.

🇨🇳 In China, a drone wouldn't let a man ride an electric scooter without a helmet.



Drones with image recognition search for bikers without helmets in China and issue them verbal warnings.



The traffic police are watching you. pic.twitter.com/5IZvNgYER2 — Clash Archivist (@ClashArchivist) July 27, 2026

🔥🇨🇳Chinese soldiers undertake military drills with robot troops leading the breach, showcasing next-generation battlefield tactics. pic.twitter.com/hpp2eclv7I — Clash Archivist (@ClashArchivist) July 26, 2026