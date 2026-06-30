Bundeswehr testet Laser gegen Drohnen: Der Krieg der Maschinen rückt näher

Die Bundeswehr treibt die Erprobung von Laserwaffen gegen Drohnen voran. Wie t-online berichtet, werden in Meppen Systeme getestet, die Drohnen mit gebündeltem Licht ausschalten sollen. Wann die Waffen einsatzbereit sind, ist noch offen.

Die Technik soll klassische Raketen und konventionelle Flugabwehr ergänzen. Hintergrund sind die Erfahrungen aus dem Ukraine-Krieg, in dem Drohnen massenhaft gegen Truppen, Fahrzeuge und Infrastruktur eingesetzt werden. Erste Systeme könnten nach Angaben des Berichts in den kommenden Jahren verfügbar sein.

Noch stößt die Technik an Grenzen. Ein Laser braucht freie Sicht auf das Ziel. Dichter Nebel oder Hindernisse können den Einsatz verhindern. Genau deshalb ist das System kein Wundergerät, sondern ein weiterer Baustein in einer Aufrüstung, die immer technischer, automatisierter und teurer wird.

Politisch ist der Test dennoch hochsymbolisch. Während in Deutschland über Wehrdienst, Kriegsdienstverweigerung und fehlendes Personal gestritten wird, baut der Staat bereits an der nächsten Stufe des militärischen Apparats. Drohnen, Sensoren, Laser, KI-gestützte Erkennung und digitale Gefechtsführung werden zum Alltag der neuen Sicherheitsarchitektur.

Der Krieg der Zukunft wird der Bevölkerung gern als technische Notwendigkeit erklärt. Drohnen seien billig, also brauche man Laser. Der Gegner rüste auf, also müsse man nachziehen. Die Front werde digital, also müsse Deutschland mithalten. So entsteht ein Aufrüstungsrad, das sich scheinbar von selbst dreht und jede neue Technik mit der nächsten Bedrohung rechtfertigt.

Dabei geht es längst nicht nur um ein Gerät auf einem Testgelände in Niedersachsen. Es geht um eine Mentalität. Deutschland gewöhnt sich Schritt für Schritt daran, dass militärische Hochtechnologie wieder Normalität wird. Was gestern noch nach Science-Fiction klang, wird heute erprobt und morgen beschafft.

Natürlich sind Drohnen eine reale Gefahr. Wer Soldaten schützen will, muss über Abwehrsysteme sprechen. Aber eine Demokratie sollte nicht nur die technische Leistungsfähigkeit feiern, sondern auch die politische Richtung diskutieren. Jede neue Waffe verändert Erwartungen, Budgets und Einsatzlogiken.

Der Test in Meppen ist deshalb mehr als eine Meldung aus der Rüstungsforschung. Er zeigt, wohin die Zeitenwende marschiert, weg von der alten Zurückhaltung, hin zu einem Sicherheitsstaat, der den Krieg mit Maschinen, Strahlen und Sensoren neu denkt. Die Frage ist nur, ob die Bürger diesen Weg überhaupt bewusst mitgehen oder ob sie wieder erst davon erfahren, wenn die Rechnung längst geschrieben ist.