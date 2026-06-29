Billige Urlaubs-eSIMs: Datenverkehr über China?

Billige Reise-eSIMs wirken wie die perfekte Lösung gegen teures Roaming. Ein paar Klicks, ein günstiges Datenpaket, und das Smartphone ist im Ausland online. Doch genau hier warnt nun Taiwans Cybersicherheitsbehörde. Wie heise online berichtet, könnten besonders günstige eSIM-Angebote unbekannter Anbieter Mobilfunkdaten durch Netze von Drittanbietern leiten, einschließlich chinesischer Telekommunikationsnetze.

Das klingt zunächst technisch, ist aber hochpolitisch. Wer im Ausland eine eSIM nutzt, denkt meist an Preis, Datenvolumen und Empfang. Kaum jemand fragt, über welche Infrastruktur der Verkehr tatsächlich läuft, welche App zur Aktivierung nötig ist und welcher Anbieter im Hintergrund mitverdient. Genau in dieser Bequemlichkeit liegt das Risiko.

Nach Darstellung der taiwanischen Behörde könnten unverschlüsselte Daten in überwachten Netzen abgegriffen werden. Genannt werden etwa Browserverlauf oder Zugangsdaten. Natürlich schützt Verschlüsselung vieles, aber nicht alles. Metadaten, Verbindungswege, App-Berechtigungen und schlecht abgesicherte Dienste bleiben ein Problem. Datenschutz beginnt nicht erst beim Passwort, sondern bei der Frage, durch wessen Leitungen die eigenen Daten reisen.

Besonders kritisch sind eSIMs, die eine eigene Aktivierungs-App verlangen. Ein eSIM-Profil selbst kann keine Bilder, Kontakte oder Standortdaten auslesen. Eine App dagegen kann Berechtigungen verlangen, die mit der reinen Mobilfunkverbindung wenig zu tun haben. Wer einer unbekannten App Zugriff auf Kontakte, Bluetooth, Standort oder Fotos gibt, öffnet deutlich mehr als nur die Tür zum mobilen Internet.

Die Warnung passt in eine größere Entwicklung. Digitale Bequemlichkeit wird ständig als Fortschritt verkauft: kein SIM-Karten-Wechsel, kein Shopbesuch, keine Wartezeit. Doch je unsichtbarer die Technik wird, desto schwerer ist sie zu kontrollieren. Der Nutzer sieht ein günstiges Angebot und einen QR-Code. Die eigentliche Infrastruktur verschwindet hinter App-Oberflächen, Zwischenanbietern und internationalen Routingwegen.

Taiwans Behörde rät laut heise dazu, Anbieter sorgfältig zu prüfen, klare Kontaktinformationen und Kundensupport zu beachten und nach Möglichkeit das internationale Roaming des eigenen Vertrags zu nutzen. Das ist teurer, aber oft nachvollziehbarer. Wer dennoch eine eSIM kauft, sollte genau prüfen, von wem sie stammt und welche Berechtigungen eine dazugehörige App verlangt.

Die Lehre ist simpel: Billig ist im Digitalen selten nur billig. Manchmal bezahlt man mit Daten, manchmal mit Kontrolle, manchmal mit beidem. Gerade auf Reisen, wenn Bank-Apps, Messenger, Tickets, Hotelbuchungen und Ausweisdaten auf demselben Gerät liegen, ist die mobile Verbindung kein nebensächliches Komfortprodukt. Sie ist die Leitung zum eigenen digitalen Leben.