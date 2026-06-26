So gefährlich sind Bayerns Bahnhöfe geworden

Wie aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervorgeht, hat die Bundespolizei im vergangenen Jahr an Bayerns Bahnhöfen 1.669 Körperverletzungsdelikte registriert. Allein in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres waren es bereits 567. Die Zahl der ermittelten Tatverdächtigen liegt bei 2.025 im Jahr 2025 und 654 in den ersten vier Monaten 2026.

Damit setzt sich ein besorgniserregender Trend fort. Bahnhöfe, die eigentlich sichere Orte des öffentlichen Lebens sein sollten, entwickeln sich zunehmend zu Hotspots von Gewaltkriminalität. Die nackten Zahlen zeigen: Die Entwicklung ist nicht rückläufig, sondern hält an.

Besonders auffällig ist, dass die Aufklärungsquote bei Körperverletzungsdelikten zwar hoch ist (2025 bei 89,5 Prozent), die absolute Zahl der Vorfälle aber dennoch auf hohem Niveau bleibt. Das deutet darauf hin, dass die Prävention versagt und die Täter sich offenbar nicht mehr abschrecken lassen.

Die Bundesregierung verweist in ihrer Antwort auf Schwerpunktaktionen, Videoüberwachung und Allgemeinverfügungen zum Mitführverbot von Waffen. Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache: Trotz dieser Maßnahmen bleiben die Delikte auf einem alarmierenden Stand. Wer Bahnhöfe in Bayern nutzt, muss mit einer realen Gefahr von körperlichen Übergriffen rechnen.

Die Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hat damit eines klar gemacht: Die Sicherheitslage an Bayerns Bahnhöfen ist nicht nur subjektiv als bedrohlich wahrgenommen, sondern objektiv durch die Kriminalstatistik belegt. Die Bundespolizei und die Bundesregierung stehen vor der Aufgabe, hier endlich wirksam gegenzusteuern – bisher ist das offensichtlich nicht gelungen.