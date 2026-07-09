Alice Weidel watscht Merz ab – Klöckner flippt aus

Alice Weidel nutzt ihre Rede im Bundestag für eine Generalabrechnung mit Bundeskanzler Friedrich Merz und der Bundesregierung. Gleich zu Beginn wirft sie Merz vor, sämtliche Wahlversprechen gebrochen zu haben und „das Gegenteil von dem“ zu tun, was er den Bürgern versprochen habe. Die wirtschaftliche Lage Deutschlands bezeichnet sie als „desaströs“.

Im Mittelpunkt ihrer Kritik steht die Wirtschaftspolitik. Weidel spricht von einer fortschreitenden Deindustrialisierung, einem Niedergang der Autoindustrie, einer Insolvenzwelle und einer zunehmenden Abwanderung von Unternehmen. Deutschland verliere seine Wettbewerbsfähigkeit, während Bürger durch hohe Energiepreise, Steuern und Abgaben immer stärker belastet würden.

Zudem greift sie die Finanzpolitik der Regierung an. Die angekündigte Steuerreform sei in Wahrheit eine Mehrbelastung für Bürger und Mittelstand. Sie kritisiert neue Steuern, höhere Sozialabgaben und Einschnitte beim Elterngeld. Gleichzeitig wirft sie der Regierung vor, die Staatsausgaben immer weiter auszuweiten und die Steuerzahler zur Kasse zu bitten.

Ein weiterer Schwerpunkt ist die Innen- und Europapolitik. Weidel behauptet, die Bundesregierung schränke mit Änderungen am Informationsfreiheitsgesetz die Kontrolle staatlichen Handelns ein und unterstütze auf EU-Ebene eine erneute Einführung der Chatkontrolle. Dies wertet sie als zunehmende Einschränkung der Bürgerrechte.

Auch den Bundeshaushalt kritisiert sie scharf. Milliarden würden aus ihrer Sicht für Klimapolitik, Entwicklungshilfe, NGOs, Migration und steigende Rüstungsausgaben ausgegeben, während gleichzeitig die Staatsverschuldung massiv ansteige. Sie warnt vor einem Verlust der finanziellen Stabilität Deutschlands und vor einer hohen Belastung künftiger Generationen.

Zum Abschluss skizziert Weidel das Programm der AfD: weniger Staatsausgaben, Bürokratieabbau, niedrigere Energiepreise und Steuern, ein Ende der Energiewende, konsequentere Abschiebungen sowie eine grundlegende Änderung der Asylpolitik. An Merz richtet sie die Aufforderung, den Weg für eine neue Regierung freizumachen.

Nach ihrer Rede kündigt Bundestagspräsidentin Julia Klöckner an, eine umstrittene Formulierung Weidels im Protokoll überprüfen zu lassen. Sie hatte den Eindruck, Weidel habe einer Partei die Verantwortung für die Straftat einer Einzelperson zugeschrieben.