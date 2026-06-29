AfD Bayern fordert: Isar 2 zurück ans Netz

Der bayerische AfD-Landesvorsitzende Stephan Protschka fordert gemeinsam mit der AfD Bayern die Wiederinbetriebnahme des Kernkraftwerks Isar 2. Angesichts steigender Energiepreise, wachsender Netzinstabilitäten und einer zunehmenden Abhängigkeit von Energieimporten sei der deutsche Atomausstieg ein schwerer politischer Fehler gewesen.

Hierzu erklärt Stephan Protschka:

„Die Abschaltung von Isar 2 war eine ideologisch motivierte Fehlentscheidung gegen die Interessen Bayerns und Deutschlands. Während unsere Bürger und Unternehmen unter hohen Strompreisen leiden, werden funktionierende und sichere Kraftwerke stillgelegt. Das ist weder ökologisch noch wirtschaftlich verantwortbar.

Isar 2 gehörte zu den modernsten und leistungsfähigsten Kernkraftwerken Europas. Seine Wiederinbetriebnahme würde einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten, die Strompreise stabilisieren und die Wettbewerbsfähigkeit unseres Industriestandorts stärken.

Wer ernsthaft bezahlbare Energie, Klimaschutz und Versorgungssicherheit miteinander verbinden will, darf sich modernen Kerntechnologien nicht verschließen. Die AfD Bayern fordert deshalb, alle technischen und rechtlichen Möglichkeiten für eine Rückkehr von Isar 2 ans Netz unverzüglich zu prüfen und umzusetzen.

Bayern braucht eine Energiepolitik der Vernunft statt ideologischer Experimente. Unsere Bürger haben Anspruch auf eine sichere, saubere und bezahlbare Stromversorgung.“