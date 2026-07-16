332.524 neue Deutsche: Die Passmaschine läuft auf Rekordtempo

Deutschlands Passmaschine läuft auf Rekordtempo. Im Jahr 2025 wurden 332.524 Menschen eingebürgert – noch einmal 13,9 Prozent mehr als 2024. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der AfD-Fraktion hervor. 2019 waren es noch 128.905 Einbürgerungen. Binnen sechs Jahren hat sich die Jahreszahl damit mehr als verzweieinhalbfacht.

Die mit Abstand größte Gruppe stellten zuvor syrische Staatsangehörige: 65.574 erhielten 2025 den deutschen Pass. Dahinter folgen die Türkei mit 34.092, Russland mit 19.661, der Irak mit 13.750 und Afghanistan mit 10.861 Einbürgerungen. Aus der Ukraine kamen 10.562, aus dem Iran 10.093 neue deutsche Staatsbürger.

Die Bundesregierung behandelt diese Massenvergabe wie einen Verwaltungserfolg. Doch ein Pass ist mehr als ein Dokument. Mit ihm kommen dauerhaftes Wahlrecht, uneingeschränkter Aufenthalt und der volle Anspruch auf politische Mitbestimmung. Eine Staatsangehörigkeit sollte am Ende einer nachgewiesenen und dauerhaften Integration stehen – nicht als politisches Mittel dienen, Migration durch einen schnellen Statuswechsel statistisch verschwinden zu lassen.

Denn Probleme lösen sich nicht, wenn ihre statistische Nationalität wechselt. Wer gestern in einer Ausländerstatistik erschien, gilt nach der Einbürgerung rechtlich und in vielen amtlichen Auswertungen als Deutscher. Integrationsdefizite, Parallelgesellschaften, Sozialkosten oder Sicherheitsprobleme werden dadurch nicht beseitigt. Sie bekommen lediglich ein deutsches Etikett und lassen sich anschließend leichter aus der Migrationsdebatte herausrechnen.

Deutschland hat bereits genug ungelöste Probleme mit Wohnungsnot, überlasteten Schulen, Kommunen und Sozialkassen. Trotzdem beschleunigt der Staat die dauerhafte politische Aufnahme Hunderttausender Menschen. 332.524 Einbürgerungen in nur einem Jahr sind keine beiläufige Verwaltungszahl, sondern verändern das Staatsvolk in der Größenordnung einer mittleren Großstadt.

Wer den deutschen Pass massenhaft und immer schneller vergibt, senkt zwangsläufig seine politische Bedeutung. Notwendig wären strenge Einzelfallprüfungen, gesicherter Lebensunterhalt, einwandfreie Identität, echte Sprachkenntnisse und nachgewiesene Loyalität. Einbürgerung darf kein nachgelagerter Reparaturbetrieb für eine gescheiterte Migrationspolitik sein. Sie muss Auszeichnung gelungener Integration bleiben.