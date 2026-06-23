3.000 Euro für Syrer: Wie Österreichs Regierung die Bürger verschaukelt

Gerade noch war die österreichische Innenpolitik von wochenlangem Streit über Gefängnisamnestie, Abschiebungen und Schutzstatus für Ukrainer geprägt. Jetzt setzt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) eine neue Pointe drauf: Bis zu 3.000 Euro pro Kopf für syrische Asylbewerber, die freiwillig zurückgehen. Auf Heute.at heisst es, die Prämie für Syrer mit laufendem Asylverfahren werde von einem niedrigeren Vorwert auf 3.000 Euro angehoben, für jene mit anerkanntem Schutzstatus gibt es 1.500 Euro. Die Maßnahme läuft über drei Monate und ist Teil einer Syrien-Rückkehraktion.

Karner gibt die üblichen Zahlen dazu: Über 7.000 Abschiebungen im ersten Halbjahr 2026, Rekordstand. Rund 2.000 Syrer hätten Österreich seit dem Fall des Assad-Regimes freiwillig verlassen, fast 1.300 hätten die ältere Rückkehrprämie schon eingelöst. 13.000 syrische Asylverfahren wurden überprüft, 4.400 Schutzstatus entzogen. Der Rest der Pressekonferenz ist bekannte Regierungsrhetorik: Man mache „harte und intensive Arbeit“, die Politik sei „notwendig und richtig“.

Die eigentliche Frage aber, die in der offiziellen Berichterstattung selten gestellt wird: Was passiert, wenn dieselben Menschen nach einiger Zeit wieder zurückwollen? Karner hat darauf eine Antwort, die er nicht ausspricht: Die nächste Prämie wird es vermutlich auch geben. Rückkehrprogramme sind in Europa, wie die Erfahrung zeigt, kein einmaliges Ereignis, sondern ein wiederkehrendes Abschöpfungsmodell. Der österreichische Staat bezahlt, die Betroffenen wechseln die Seite, und später beginnt das Spiel von vorne. Das ist dann die Methode: Migrationsbewegung als Dauerzustand, gesteuert mit Prämie und Abschiebung im Wechsel.

Österreichs Bürger haben ein Recht darauf, dass Innenpolitik nicht aus immer neuen Varianten desselben Zyklus besteht. Rückkehrprämien mögen kurzfristig Statistiken verbessern. Dauerhaft lösen sie weder die Ursachen der Flucht noch die Frage, wer tatsächlich bleibt und wer nach einiger Zeit wieder abkassiert.