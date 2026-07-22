F-NEWS – Aktuelle Nachrichten, Analysen und Kommentare

Pharmadiktatur: Bund bleibt BioNTech-Aktionär – angeblich keine InteressenkonflikteBundesbank will Wero und digitalen Euro verschmelzen: Kontrollgeld in einer AppVegan-Zwang per Verfassung? Schweiz stimmt über Ernährungsdiktat abSchweden: 189 Bombenattentate in einem Jahr und die Sozialisten stehen vor dem WahlsiegDänische Volkspartei will islamisches Leben „unmöglich“ machen und Pässe wieder entziehenPharmadiktatur: Bund bleibt BioNTech-Aktionär – angeblich keine InteressenkonflikteBundesbank will Wero und digitalen Euro verschmelzen: Kontrollgeld in einer AppVegan-Zwang per Verfassung? Schweiz stimmt über Ernährungsdiktat abSchweden: 189 Bombenattentate in einem Jahr und die Sozialisten stehen vor dem WahlsiegDänische Volkspartei will islamisches Leben „unmöglich“ machen und Pässe wieder entziehen

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