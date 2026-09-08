Stromsaboteur Daniel V. gefasst: Polizei beendet Großfahndung

Der seit Tagen gesuchte Daniel V. ist festgenommen worden. Das berichtet der WDR unter Berufung auf Ermittlerkreise. Der 48-Jährige aus Gevelsberg soll für mehrere Anschläge und Anschlagsversuche auf das deutsche Stromnetz verantwortlich sein.

Die Polizei hatte mit einem Großaufgebot und an mehreren Orten nach V. gesucht. Die Fahndung lief inzwischen europaweit. Wo und unter welchen Umständen der Zugriff erfolgte, ist bislang nicht bekannt. Auch zu einer möglichen Vorführung vor einen Haftrichter liegen noch keine Angaben vor.

Daniel V. wird mit Sabotagefällen in Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Sachsen in Verbindung gebracht. Betroffen waren unter anderem Anlagen bei Bergheim, Dormagen, Weisweiler und Jänschwalde. In Bergheim wurden neun Abschussvorrichtungen und Reste von Pyrotechnik gefunden. In Sachsen stellten die Ermittler zwölf Sprengsätze im Bereich von Hochspannungstrassen sicher.

Die Vorrichtungen sollten leitfähiges Material in Hochspannungsleitungen schießen und dadurch Kurzschlüsse auslösen. In Bergheim gingen mehrere Kraftwerksblöcke vorübergehend vom Netz. Bei Jänschwalde blieb die Stromversorgung nach Angaben des Netzbetreibers nur durch Ersatzleitungen stabil. F-NEWS hatte die bundesweite Fahndung nach Daniel V. und die später an der Hochspannungsleitung bei Weisweiler entdeckten Abschussvorrichtungen dokumentiert.

Die Ermittler halten zwei mit dem Namen Daniel V. unterzeichnete Bekennerschreiben laut NRW-Innenminister Herbert Reul für authentisch. Darin reklamierte der Verfasser die Angriffe für sich und erklärte, allein gehandelt zu haben. Als Begründung nannte er den Kampf gegen Stromerzeugung aus fossilen Brennstoffen. Bundesinnenminister Alexander Dobrindt sprach daraufhin von Klimaextremismus.

Bei einer Durchsuchung der Wohnanschrift des Verdächtigen in Gevelsberg fanden Einsatzkräfte sprengstoffverdächtige Gegenstände. V. war dort nicht anzutreffen. Auch ein SEK-Zugriff auf sein Fahrzeug am Hambacher Forst blieb zunächst erfolglos. Danach wurde mit Fahndungsfoto nach ihm gesucht.

Mit der Festnahme endet die Suche, nicht aber die Aufklärung. Die Ermittler müssen nun klären, welche Taten Daniel V. tatsächlich zugerechnet werden können, ob er allein handelte und ob weitere Angriffe vorbereitet waren.